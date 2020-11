Matheus Uribe é a principal ausência na comitiva do FC Porto que parte esta tarde para Marselha.



Com um «abcesso nadegueiro», o internacional colombiano juntou-se ao boletim, conforme a informação no site oficial do clube azul e branco. Assim, o médio junta-se aos nomes de Mbaye (tratamento e ginásio), Marcano (treino condicionado e ginásio), Pepe (tratamento) e Grujic, que fez treino integrado condicionado e esteve no relvado durante os 15 minutos do treino desta terça-feira abertos à comunicação social.



Ainda assim, o defesa luso-brasileiro o sérvio fazem parte da comitiva que vai rumar ao sul de França.



O Marselha-FC Porto, da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, está agendado para esta quarta-feira, às 20h00, no Velodrome.



Convocados:



Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos;



Defesas: Pepe, Diogo Leite, Zaidu, Manafá, Mbemba, Nanu e Sarr;



Médios: Loum, Grujic, Baró, Otávio, Sérgio Oliveira e Fábio Vieira;



Avançados: Taremi, Díaz, Nakajima, Marega, Corona, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez e Evanilson.