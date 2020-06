O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, afirmou esta quarta-feira que a Federação Portuguesa de Futebol foi a primeira a contactar o organismo europeu com vista a poder receber os jogos da decisão da Liga dos Campeões 2019/2020, cuja final a oito vai ser mesmo disputada em Lisboa, em agosto.

«A Federação Portuguesa, através do Fernando Gomes e do Tiago Craveiro, foi a primeira a vir falar connosco. Disseram-nos que estavam em contacto permanente com o Governo e que nos podiam ajudar facilmente, que estavam prontos para organizar uma das competições. Eles mostraram essa capacidade de nos ajudar e nós, no fim, decidimos que Portugal receberia a fase final da Liga dos Campeões», afirmou o dirigente da UEFA, em conferência de imprensa, esta tarde.