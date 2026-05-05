O Arsenal está de volta à final da Liga do Campeões 20 anos depois. Mikel Arteta, técnico dos londrinos, não escondeu a felicidade depois de eliminar o Atlético de Madrid.

«Foi uma noite incrível desde o início. A forma como os adeptos nos receberam à chegada ao estádio…», começa por enaltecer na flash interview após o jogo.

Com Gyokeres a titular, o Arsenal ultrapassou os espanhóis com um golo solitário de Saka. Para o treinador espanhol, a importância da missão foi entendida desde cedo. «Quando entras sentes a energia e a paixão... percebes o quanto significa para o clube e todos os envolvidos», atirou.

No final, o Arsenal carimbou o passaporte para Budapeste e os adeptos não podiam estar mais satisfeitos. «Quando temos a oportunidade de fazer as pessoas felizes é incrível», rematou Arteta.

Saka – com o golo marcado – foi a grande figura da noite. Porém, Gabriel Magalhães esteve também em destaque com um corte quase inacreditável. Para o treinador, há momentos que marcam. Este é um deles.

«Inacreditável. Há momentos na Liga dos Campeões que são ‘o momento’. E nessas alturas alguém tem de entregar um momento mágico. Gabriel uma vez mais entregou isso», atirou.

Sobre o possível adversário da final – Bayern Munique ou PSG – o espanhol preferiu olhar para a... Premier League.

«Hoje quero aproveitar e amanhã começo a pensar no West Ham porque vai ser um jogo muito complicado», concluiu.