VÍDEO: Arsenal regressa à final da Champions 20 anos depois
Triunfo pela margem mínima frente ao Atlético Madrid valeu passagem para Budapeste
Triunfo pela margem mínima frente ao Atlético Madrid valeu passagem para Budapeste
Está encontrado o primeiro finalista para a final da Liga dos Campeões. O Arsenal, «carrasco» do Sporting na competição, deixou para trás o Atlético de Madrid para regressar à decisão 20 anos depois.
Depois de um empate (1-1) na primeira mão em Madrid, tudo estava em aberto para o encontro de Londres. Viktor Gyökeres, ex-Sporting que marcou no jogo da primeira mão, voltou a repetir a titularidade.
A primeira parte foi pobre em grandes oportunidades. O Arsenal – numa fase inicial – era detentor da maioria da posse de bola. Ainda assim, não era capaz de desmontar a defesa dos colchoneros – que com um bloco baixo estavam confortáveis no momento defensivo.
A equipa de Simeone cresceu no jogo ofensivamente e ia conseguindo – a espaços – respirar com bola. O Arsenal, por sua vez, era mais rematador, embora que sem grande perigo.
O rasgo de emoção na primeira parte surgiu já nos instantes finais. Gyökeres foi solicitado na profundidade – como tantas vezes acontecia em Alvalade. O sueco foi importante ao dar continuidade ao lance que faria a diferença no encontro.
Trossard, já do lado contrário, puxou pelo pé direito para obrigar Oblak a uma defesa apertada. Saka – no sito certo – apareceu de ‘fininho’ para desviar para o golo.
Saka no sítio certo 🤩— sport tv (@sporttvportugal) May 5, 2026
O internacional inglês põe o Arsenal a vencer mesmo em cima do intervalo!#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #Arsenal #AtléticoMadrid pic.twitter.com/8jpWMUit5F
No segundo tempo, o Atlético de Madrid precisava, assim, de correr atrás do prejuízo. Porém, não teve grandes oportunidades para criar perigo à baliza de David Raya.
Na verdade, era mesmo o Arsenal quem esteva mais próximo de dilatar a vantagem, E bem podia tê-lo feito – se não fosse pela falha inacreditável de Gyökeres. O sueco recebeu um passe milimétrico de Hincapié, mas – na cara de Oblak – atirou por cima.
Até final não houve mais calafrios para nenhum lado, mas a ansiedade – essa sim esteve presente até ao último segundo.
Como apito final do árbitro, o Arsenal carimba a viagem para Budapeste ainda sem perder na competição – ficando agora à espera do vencedor do jogo entre Bayern Munique e PSG.
Os gunners voltam à final da Champions 20 anos depois – a última foi em 2006, na altura perdida frente ao Barcelona (2-1). O Atlético de Madrid, por sua vez, volta a falhar o acesso à decisão – a última presença foi em 2016.