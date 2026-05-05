Está encontrado o primeiro finalista para a final da Liga dos Campeões. O Arsenal, «carrasco» do Sporting na competição, deixou para trás o Atlético de Madrid para regressar à decisão 20 anos depois.

Depois de um empate (1-1) na primeira mão em Madrid, tudo estava em aberto para o encontro de Londres. Viktor Gyökeres, ex-Sporting que marcou no jogo da primeira mão, voltou a repetir a titularidade.

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A primeira parte foi pobre em grandes oportunidades. O Arsenal – numa fase inicial – era detentor da maioria da posse de bola. Ainda assim, não era capaz de desmontar a defesa dos colchoneros – que com um bloco baixo estavam confortáveis no momento defensivo.

A equipa de Simeone cresceu no jogo ofensivamente e ia conseguindo – a espaços – respirar com bola. O Arsenal, por sua vez, era mais rematador, embora que sem grande perigo.

O rasgo de emoção na primeira parte surgiu já nos instantes finais. Gyökeres foi solicitado na profundidade – como tantas vezes acontecia em Alvalade. O sueco foi importante ao dar continuidade ao lance que faria a diferença no encontro.

Trossard, já do lado contrário, puxou pelo pé direito para obrigar Oblak a uma defesa apertada. Saka – no sito certo – apareceu de ‘fininho’ para desviar para o golo.

No segundo tempo, o Atlético de Madrid precisava, assim, de correr atrás do prejuízo. Porém, não teve grandes oportunidades para criar perigo à baliza de David Raya.

Na verdade, era mesmo o Arsenal quem esteva mais próximo de dilatar a vantagem, E bem podia tê-lo feito – se não fosse pela falha inacreditável de Gyökeres. O sueco recebeu um passe milimétrico de Hincapié, mas – na cara de Oblak – atirou por cima.

Até final não houve mais calafrios para nenhum lado, mas a ansiedade – essa sim esteve presente até ao último segundo.

Como apito final do árbitro, o Arsenal carimba a viagem para Budapeste ainda sem perder na competição – ficando agora à espera do vencedor do jogo entre Bayern Munique e PSG.

Os gunners voltam à final da Champions 20 anos depois – a última foi em 2006, na altura perdida frente ao Barcelona (2-1). O Atlético de Madrid, por sua vez, volta a falhar o acesso à decisão – a última presença foi em 2016.