O jogo entre o Atlético de Madrid e o Arsenal, da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, ficou marcado por um momento de grande tensão, protagonizado por Diego Simeone e Ben White.

Tudo aconteceu no momento em que as equipas recolhiam aos balneários, quando o defesa do Arsenal pisou o símbolo do Atlético que está colocado à entrada do túnel.

White foi imediatamente confrontado por Giuliano Simeone. Logo atrás seguia o treinador dos Colchoneros, Diego Simeone, que chamou o jogador do Arsenal à atenção com algumas palmadas nas costas.

A situação escalou rapidamente, ao ponto de ter obrigado à intervenção de elementos da equipa de segurança presentes naquela zona do estádio.

O encontro, recorde-se, terminou empatado 1-1. A segunda mão das meias-finais da Champions disputa-se no dia 5 de maio, em Londres.