Ernesto Valverde, treinador do Athletic Bilbao, confirmou, na conferência de antevisão ao decisivo duelo na Liga dos Campeões com o Sporting, que Nico Williams «não está, nesta altura, em condições» de ser utilizado, não acreditando que possa vir a contar com o seu contributo na quarta-feira.

O internacional espanhol continua a sofrer com uma pubalgia que o apoquenta desde a temporada passada.

Os tratamentos a que se submeteu desde então têm-lhe permitido ser utilizado na equipa basca (ainda no sábado jogou pouco mais de meia hora na derrota em Sevilha para a Liga espanhola), mas as dores persistem e o avançado, de 23 anos, pode mesmo ter de ser operado para solucionar o problema.

A hipótese é vista como uma solução de último recurso, mas está em cima da mesa, de acordo com o jornal Marca. A confirmar-se, obrigaria Nico Williams a parar durante um período que pode variar entre dois e quase quatro meses.

Apesar das limitações físicas, o avançado participou em 22 jogos pelo Athletic Bilbao, esta época, tendo apontado quatro golos.

Na quarta-feira (20h00), a equipa basca recebe o Sporting na última jornada da fase regular da Liga dos Campeões. Os dois clubes entram na ronda decisiva dentro da zona de apuramento para o play-off.