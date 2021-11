O internacional português João Félix continua lesionado e vai falhar o embate entre At. Madrid e Milan, esta quarta-feira.

O nome de Félix não consta na lista de convocados para o jogo da quinta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, no Wanda Metropolitano.

Recorde-se que o jovem português já tinha falhado o jogo dos madrilenos no sábado, frente ao Osasuna (1-0), a contar para a Liga espanhola. Félix lesionou-se a meio da semana passada num treino do At. Madrid, tendo sofrido «lesão muscular pós-traumática com edema miofascial do gémeo interno».