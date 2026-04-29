O Atlético Madrid está de volta às «meias» da Liga dos Campeões e o ambiente na capital espanhola é de festa. Os colchoneros recebem, esta quarta-feira, o Arsenal para a primeira mão.

À chegada ao estádio, o autocarro do Atlético Madrid foi recebido em festa. Na verdade, todo o percurso foi feito em festa. As ruas encheram de adeptos colchoneros, que apareceram vestidos a rigor, com cachecóis e bandeiras.

Não é de espantar o entusiasmo. O Atlético Madrid não chegava a esta fase da Champions desde 2017. Na altura, foi eliminado pelo Real Madrid.

O jogo entre Atlético Madrid e Arsenal arranca às 20 horas desta quarta-feira. Um encontro que poderá acompanhar AO MINUTO aqui no site do Maisfutebol.

Nove anos depois, Simeone volta a sonhar com uma chegada à final. Ora veja as imagens surreais: