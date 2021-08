O jogo Sparta Praga-Mónaco, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, esteve interrompido por breves minutos na tarde desta terça-feira, por alegados insultos racistas.

Tudo aconteceu depois de Aurélien Tchouameni ter marcado, aos 37 minutos, o golo que deu vantagem o Mónaco, em Praga, capital da República Checa.

Segundo o jornal L’Équipe, os jogadores do Mónaco foram, a seguir aos festejos do golo, reclamar com o trio de arbitragem o alegado comportamento racista do público checo. Pelas ações manifestadas, o avançado Ben Yedder terá mesmo sugerido deixar o relvado, em protesto.

O jogo acabou retomado após alguns minutos de diálogo e já decorre a segunda parte.