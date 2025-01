Hansi Flick, treinador do Barcelona, fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Benfica, da sétima jornada da Liga dos Campeões. Aos jornalistas falou sobre vários temas e revelou que Di María é um dos jogadores que mais admira.

«O Benfica é uma equipa que gosta de jogar futebol. São muito rápidos com a bola e é muito bom ver como constroem. O Di María é um dos meus jogadores favoritos. Mesmo nesta idade (36 anos) está muito bem. Vejam a carreira dele e vejam que continua a ser um jogador de topo. É inacreditável. Ele consegue mudar os jogos com as capacidades técnicas que tem. É fantástico vê-lo a jogar», começou por dizer.

Na sequência, o treinador dos culés respondeu aos elogios de Bruno Lage, que apontou o Barcelona como um dos «favoritos» a conquistar a Liga dos Campeões.

«Favoritos? O futuro dirá se Bruno Lage está certo ou não. Obviamente que é um dos nossos objetivos e é uma das competições mais difíceis de vencer, mas neste momento aponto mais para o Liverpool. Jogam muito bem e estão a fazer um ótimo trabalho», partilhou.

«Sabemos que se vencermos o Benfica damos um grande passo em frente. Então este é o nosso objetivo, porque queremos terminar entre os oito primeiros», acrescentou.

Por fim, o técnico alemão elogiou o Estádio da Luz e mostrou certezas em como o ambiente será «incrível».

«Tenho boas recordações deste estádio, mas é passado. O ambiente será incrível e é importante defendermos muito bem», concluiu.

Esta terça-feira, pelas 20h, o Barcelona visita o terreno do Benfica, na sétima jornada da fase liga da Liga dos Campeões. Pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.