O Atlético Madrid venceu o Barcelona, esta quarta-feira, para a primeira mão dos «quartos» da Champions. Porém, um lance bastante polémico do encontro está a causar alvoroço em Espanha.

Tudo aconteceu num pontapé de baliza dos colchoneros. Decorreu no minuto 54, altura em que o Atlético – com mais uma unidade - já vencia por 1-0.

Juan Musso foi prosseguir com o jogo através do pontapé de baliza. Fez o passe, com o pé, para Marc Pubill. O jovem defesa espanhol parou a bola com a mão e devolveu ao guarda-redes para seguir jogo.

Os jogadores do Barcelona rapidamente protestaram junto do árbitro da partida, o romeno Istvan Kovacs, que nada assinalou.

Após o encontro, já em conferência de imprensa, Hansi Flick - treinador do Barcelona – arrasou complemente o VAR, que contava com o português Tiago Martins no auxilio, relativamente a este lance.

O Atlético Madrid acabou mesmo por vencer (2-0), levando vantagem para a segunda mão que se joga na próxima terça-feira em Madrid.

Veja aqui o lance polémico:

RELACIONADOS
Eddy Merckx volta a ser hospitalizado por infeção
Queda deixou ciclista perto da morte: «Tive de me despedir da minha esposa»
VÍDEO: Paulinho faz hat-trick na vitória do Toluca para a Champions
VÍDEO: Leonardo Jardim estreia-se a vencer na Libertadores, Abel empata