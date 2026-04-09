VÍDEO: lance polémico no Barcelona-Atlético Madrid cria alvoroço em Espanha
Tudo decorreu num pontapé de baliza em que o defesa Marc Pubill tocou com a mão na bola
O Atlético Madrid venceu o Barcelona, esta quarta-feira, para a primeira mão dos «quartos» da Champions. Porém, um lance bastante polémico do encontro está a causar alvoroço em Espanha.
Tudo aconteceu num pontapé de baliza dos colchoneros. Decorreu no minuto 54, altura em que o Atlético – com mais uma unidade - já vencia por 1-0.
Juan Musso foi prosseguir com o jogo através do pontapé de baliza. Fez o passe, com o pé, para Marc Pubill. O jovem defesa espanhol parou a bola com a mão e devolveu ao guarda-redes para seguir jogo.
Os jogadores do Barcelona rapidamente protestaram junto do árbitro da partida, o romeno Istvan Kovacs, que nada assinalou.
Após o encontro, já em conferência de imprensa, Hansi Flick - treinador do Barcelona – arrasou complemente o VAR, que contava com o português Tiago Martins no auxilio, relativamente a este lance.
O Atlético Madrid acabou mesmo por vencer (2-0), levando vantagem para a segunda mão que se joga na próxima terça-feira em Madrid.
Veja aqui o lance polémico: