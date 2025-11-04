De volta ao Estádio da Luz para um importante compromisso para a Liga dos Campeões, Alejandro Grimaldo, lateral-esquerdo do Bayer Levekusen, recorda o longo período em que vestiu a camisola do Benfica, comentou os elogios que José Mourinho lhe dedicou e abordou o seu futuro.

Regresso ao Estádio da Luz

«Vai ser um jogo muito especial. Quando entrei no estádio senti fortes sensações. Acho que a equipa está preparada. É um jogo muito importante para nós. Vamos procurar os três pontos. Joguei sete anos e meio no Benfica sempre a titular, não é para toda a gente. Estou muito contente com o meu percurso no Benfica.»

Jogaria neste Benfica?

«Se jogava neste Benfica? É uma pergunta para José Mourinho. Ele é um dos melhores treinadores da história do futebol e as palavras dele enchem-me de orgulho.»

Especialista em bolas paradas

«Não treino muito a marcação de livres, mas acho que sou especialista. Tenho confiança.»

Futuro

«Se ficarei em Leverkusen? Não falámos nisso, a ideia é tentar fazer o melhor possível. Tudo será decidido a seu tempo. O clube confia em mim e isso é muito bom.»