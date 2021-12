O Barcelona não aguentou poderio ofensivo do Bayern e perdeu por 3-0 em Munique, repetindo-se, assim, o resultado do jogo da primeira volta em Camp Nou.

Julian Nagelsmann cumpriu aquilo que havia dito na antevisão do encontro e não fez poupanças no onze inicial, embora os bávaros já estivessem apurados para os oitavos de final.

Numa partida disputada perante as bancadas vazias do Allianz Arena e sob a queda de neve, os germânicos começaram a dominar a posse de bola, enquanto os catalães procuravam os ataques rápidos, graças à velocidade de Dembelé e Depay.

Depois de algumas ameaças, o Bayern chegou ao golo, aos 34 minutos. Robert Lewandowski ‘bailou’ em frente à defesa espanhola e cruzou para Thomas Müller, que abriu a contagem. Ronald Araújo ainda cortou a bola cabeceada pelo avançado alemão, mas o árbitro do encontro confirmou que esta já tinha ultrapassado a linha de baliza.

Dez minutos depois, novo golo dos bávaros e com muitas culpas para Ter Stegen. O compatriota Leroy Sané disparou de fora da área e o guardião alemão, ao contrário do que é habitual, teve uma má abordagem.

A toada do jogo manteve-se na segunda parte e o Bayern continuou a aproveitar as falhas defensivas do Barça. Aos 62 minutos, Alphonso Davies avançou pelo corredor esquerdo e, sem que Ronald Araújo o conseguisse travar, cruzou para Musiala encostar para o terceiro golo.

O Bayern fez o pleno de vitórias na fase de grupos da Liga dos Campeões e avança para os oitavos de final da Liga dos Campeões, juntamente com o Benfica. Já o Barcelona de Xavi, com sete pontos (menos um do que o Benfica), segue para o play-off da Liga Europa, devido à vitória encarnada diante do D. Kiev, por 2-0.

(Imagens vídeo Eleven Sports)