Raphinha bem pode levar a bola para casa. O Barcelona goleou e dominou o Bayern Munique na noite desta quarta-feira, com um resultado expressivo de 4-1, no Estádio de Montjuic, na Catalunha. Três dos golos culés foram do ex-jogador do Sporting e Vitória de Guimarães.

A surpresa começou cedo. A equipa de Hans Flick chegou a vantagem ainda antes dos primeiros sessenta segundos de jogo. Raphinha libertou-se da linha defensiva bávara e marcou na cara de Manuel Neuer.

O goleador inglês Harry Kane marcou perto dos vinte minutos, já depois de ter tido um primeiro golo anulado. Assim, empatou a partida.

Robert Lewandowski marcou à antiga equipa pouco depois, com festejos comedidos. Barcelona foi para a frente.

Na jogada do 3-1, Raphinha voltou a marcar, desta vez tirando o português Raphael Guerreiro da frente.

Talvez motivado pela braçadeira de capitão, Raphinha marcou mais um belo golo, a fugir da defensiva bávara.

João Palhinha foi titular pelo Bayern Munique, bem como Raphael Guerreiro. Assim, o Barcelona soma seis pontos em três jogos na fase regular, ao passo que o Bayern tem apenas três.