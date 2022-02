O Bayern Munique foi até à Áustria empatar a um golo com o Salzburgo, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Depois do desaire na Bundesliga, os bávaros mostraram-se a um nível «q.b.» e tiveram enormes dificuldades em criar ocasiões de golo, perante uma turma austríaca que aguentou a surpresa até à reta final do encontro.

Desde o início, o Salzburgo assumiu a postura de quem queria disputar o jogo e, quiçá, vencê-lo.

Apesar do atrevimento dos austríacos, a primeira iniciativa até pertenceu aos bávaros. Serge Gnabry bailou no corredor direito e colocou a defensiva adversária em sentido, ao obrigar Kohn a uma boa intervenção.

Aos 12 minutos, Okafor teve de sair devido a queixas físicas e deu lugar ao homem que viria a mudar o jogo.

Chukwubuike Adamu deixou um primeiro aviso e inaugurou mesmo o marcador. O eletrizante Karim Adeyemi arrancou pela ala direita e tocou para Brenden Aaronson que, com um ligeiro desvio, abriu caminho ao golo do recém-entrado Adamu, num remate colocado e em arco (21m).

Era a surpresa na Red Bull Arena.

O jogo entrou, de seguida, numa onda de parada e resposta, com as duas equipas a aproveitarem os espaços e inúmeros erros das linhas defensivas contrárias. Os austríacos sentiam dificuldades em controlar as investidas de Gnabry, enquanto Adamu e Adeyemi punham a «cabeça em água» à linha de três centrais montada por Julian Nagelsmann.

A desinspiração dos alemães era bem evidente e as oportunidades claras de golo escasseavam. Apesar das tentativas de remate, estas surgiam de forma pouco elaborada e esbarravam, quase sempre, na defesa austríaca.

Na segunda parte, os papéis inverteram-se. O Bayern Munique entrou mais forte, mas a primeira ocasião coube ao Salzburgo. Aaranson, após um belo jogo de pés dentro da grande área, disparou para defesa de Ulreich, que substituiu o lesionado Manuel Neuer.

O grande agitador do campeão germânico era Kingsley Coman. O francês, de um jeito atrevido, conseguia ultrapassar os adversários no corredor esquerdo, embora nem sempre desse sequência aos lances. Quando o conseguia, aparecia Khon a adiar o empate.

Do outro lado, quem brilhou foi Benjamin Pavard a evitar o bis de Adamu com um corte extraordinário.

Não marcou o Salzburgo, fê-lo o Bayern.

Os alemães colecionaram erros defensivos e, na frente, mostravam pouca lucidez. Mas a um minuto dos 90, após cruzamento de Pavard e desvio de Muller, apareceu o melhor elemento da formação alemã a apontar o tento do empate. Coman ficou esquecido ao segundo poste e melhorou as contas para a turma de Munique, que não perde fora para a Champions há 22 jogos.

