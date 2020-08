Bayern de Munique e Paris Saint-Germain decidem, no estádio da Luz a final da Liga dos Campeões. Os alemães procuram conquistar o sexto título e os franceses estreiam-se na final da mais importante prova de clubes, nesta edição decidida numa inédita «final 8» em Lisboa, com eliminatórias a uma só mão, devido à pandemia de covid-19.

A final da Liga dos Campeões 2019/20, que vai definir o sucessor do Liverpool, tem início marcado para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e será arbitrada pelo italiano Daniele Orsato.

A liga francesa prossegue com mais quatro jogos, enquanto Miguel Oliveira parte da oitava posição do Grande Prémio da Estíria [Áustria] de MotoGP que tem início às 13h00.

Liga dos Campeões, final, no Estádio da Luz:

Paris Saint-Germain - Bayern Munique, 20:00 (Eleven Sports 1 e TVI).

Liga francesa, 1.ª jornada

Mónaco - Reims, 12:00

Lorient - Estrasburgo, 14:00

Nimes - Brest, 14:00

Nice - Lens, 16:00.