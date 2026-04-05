Ainda a recuperar de um problema num tornozelo, que o obrigou a falhar a visita do Bayern Munique ao estádio do Friburgo no sábado, Harry Kane continua em dúvida para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, na casa do Real Madrid, mas Joshua Kimmich está confiante na recuperação do avançado inglês.

«Acho que ele jogaria até numa cadeira de rodas. Vai arrastar-se até ao campo, se for preciso. Espero que esteja em forma para terça-feira. Se não me engano, nunca ganhámos lá, pelo menos desde que eu estou cá», disse o médio da equipa bávara, no final do triunfo dramático frente ao Friburgo para a Bundesliga.

Harry Kane é o melhor marcador do Bayern Munique esta temporada. Soma mesmo mais golos (48) do que jogos disputados (40) pela formação alemã.

O duelo entre Real Madrid e Bayern, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, joga-se na próxima terça-feira, a partir das 20h00, no Bernabéu.