VÍDEO: Kane bisa na vitória do Bayern Munique frente ao Chelsea
Alemães foram muito superiores aos ingleses ao longo do encontro
O Chelsea pode até ser o campeão do mundo em título, mas foi banalizado, no regresso à Liga dos Campeões, pela máquina ofensiva do Bayern Munique [3-1], que voltou a contar com um Harry Kane inspirado na hora de finalizar.
Após um arranque “morno”, o ritmo do jogo subiu a partir do minuto 20, quando um autogolo de Chalobah adiantou os bávaros no marcador.
Logo a seguir, Harry Kane fez o 2-0, de penálti, mas o Chelsea foi capaz de reduzir a diferença na resposta, por Cole Palmer, na sequência de um ataque rápido dos londrinos.
Apesar da margem mínima no marcador, os alemães nunca pareceram perder o controlo do jogo, mas só ganharam outro conforto no resultado a meio da segunda parte, quando Harry Kane bisou. Pelo meio, Robert Sánchez, guarda-redes do Chelsea, impediu que o placard ganhasse outros contornos com várias intervenções importantes.
Perto do minuto 90, num dos raros remates dos ingleses na segunda parte, Cole Palmer ainda festejou o 3-2, mas o lance foi anulado por fora de jogo.
Na próxima jornada da fase liga da Champions, o Chelsea recebe o Benfica, num encontro agendado para o dia 30 de setembro. Por seu turno, o Bayern Munique visita os cipriotas do Pafos.