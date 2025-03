O Benfica partiu esta manhã rumo a Barcelona para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões que se disputa esta terça-feira às 17h45, por entre grande otimismo e muitos aplausos.

Bruno Lage, levou 25 jogadores para terras espanholas com a novidade a passar pelo regresso de Tomás Araújo aos convocados e ainda da presença de Carreras que mesmo castigado seguiu com a equipa no avião rumo a Barcelona.

Gonçalo Oliveira, central de 18 anos, faz a estreia na convocatória que continua sem contar com Di María ainda a contas com uma lesão.

Na primeira mão, o Benfica saiu derrotado do Estádio da Luz por 0-1 e tenta agora dar a volta à eliminatória e conseguir o apuramento rumo aos quartos de final da Liga milionária.

Confira aqui a convocatória do Benfica:

Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares e André Gomes;

Defesas: Leandro Santos, Tomás Araújo, Otamendi, António Silva, Bajrami, Samuel Dahl, Gonçalo Oliveira [estreia] e Carreras [castigado];

Médios: Renato Sanches, Aursnes, Florentino, João Rego, Leandro Barreiro, Nuno Félix e Kökçü;

Avançados: Prestianni, Schjelderup, Arthur Cabral, Pavlidis, Akturkoglu, Belotti e Amdouni.