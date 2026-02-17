Benfica-Real Madrid: árbitro faz gesto de racismo e interrompe o jogo
Momento aconteceu após o golo de Vinicius Jr, num momento com Prestianni
O jogo entre Benfica e o Real Madrid esteve interrompido vários minutos logo após o golo de Vinicius.
O avançado brasileiro festejou com uma dança na bandeirola de canto, gesto que foi visto como provocação pelos adeptos encarnados e também por Otamendi, que chamou o jogador dos merengues à atenção.
Instantes depois, Vini Jr disse ao árbitro que alguém - aparentemente Prestianni - lhe tinha chamado «mono» (macaco em português).
François Letexier fez imediatamente o gesto de racismo e interrompeu o jogo. O desentendimento estendeu-se também aos bancos de suplentes - um dos elementos da equipa técnica de Mourinho, que esteve à conversa com Vini Jr, foi expulso - e minutos depois, pouco antes de reatar o encontro, Prestianni, que chegou a ser confrontado por Mbappé, foi chamado pelo árbitro, que lhe deixou um aviso.