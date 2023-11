Carlos Augusto foi titular na equipa do Inter no empate a três golos entre o Benfica e o conjunto milanês. Em declarações à TNT Sports, o defesa esquerdo aproveitou para analisar a partida desta quarta-feira.

«Não estivemos muito bem na primeira parte. Não entrámos concentrados. Fizemos muitas mudanças, mas isso não pode ser desculpa. Acho que foi mais a parte mental da equipa. Depois, no intervalo, conversámos e mostrámos que temos qualidade. Tivemos a concentração. Perfeito, o segundo tempo, poderíamos ter feito melhor, podíamos ter virado o jogo, mas não aconteceu. Mas o empate, depois desse primeiro tempo, foi muito bom», referiu Carlos Augusto.

O internacional brasileiro reencontrou Di María, que já tinha defrontado ao serviço da seleção.

«É sempre difícil jogar contra ele, mas acho que, da minha parte, não criou assim tanto. Agora que eu quero jogar no alto nível, enfrentas jogadores de alto nível, então tens de entrar concentrado e focado.»

