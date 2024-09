A figura: Orkun Kökcü

Foi um jogo sem uma figura a evidenciar-se muito acima da média, mas Orkun Kökcü acaba por ser um merecedor dessa distinção sobretudo (mas não apenas) pelo excelente golo de livre direto marcado na primeira parte. Um lance ao alcance de poucos. Além disso, foi importante na manobra ofensiva do Benfica, mas faltou-lhe alguma assertividade no passe, especialmente no último terço. Um jogo esforçado do turco.

O momento: Golo de livre de Kökçü

Foi o momento em que todos ficaram boquiabertos. Di María e o turco aproximaram-se da bola, em zona frontal. Tanto um como o outro deve ter imposto respeito ao guarda-redes Glazer. A escolha recaiu no destro, que atirou a bola em jeito, a rasar o poste esquerdo da baliza. O guardião não pôde fazer nada.

Outros destaques

Kerem Aktürkoglu: Logo aos nove minutos, o reforço mostrou-se mais uma vez aos adeptos do Benfica com um golo. Dois encontros, dois tentos marcados, apesar de o turco não ter sido excelente. Talvez devido à sua baixa estatura, teve pouca presença face a adversários fortes fisicamente. Conseguiu ainda ameaçar a baliza adversário logo no início do encontro, com um remate longínquo.

Ángel Di María: Considerado pela UEFA como homem-do-jogo, essa distinção parece-nos exagerada. No entanto, há que fazer referência aos pormenores de classe deixados em campo pelo argentino, especialmente no capítulo do passe e na 'arte' de ganhar faltas. A substituição deveria ter vindo mais cedo, pois jogou 87 minutos.

Alexander Bah: Mais uma lance azarado do dinamarquês, que nem chegou a disputar a primeira parte inteira. Os frequentes problemas físicos ameaçam a afirmação do lateral no Benfica, com um permanente 'entra e sai' no onze titular. Desta vez, foi pisado no joelho e pediu logo a alteração. Vamos ver quanto tempo ficará parado.

Felício Milson: O golo dos sérvios foi festejado em português. Uma nota final para o avançado que reduziu a desvantagem do Estrela Vermelha, apesar de ter jogado na condição de suplente utilizado. O caboverdiano já passou pelo Marítimo, tendo-se aventurado recentemente em países de Leste. Aos 24 anos, o extremo pode ambicionar voos maiores.