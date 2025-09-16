O Benfica recebe o Qarabag na noite desta terça-feira, a partir das 20 horas, em jogo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, num jogo que vai trazer novidades ao onze dos encarnados após o empate com o Santa Clara.

O ucraniano Heorhii Sudakov é forte candidato a entrar no onze inicial e a ter, assim, a sua primeira titularidade pelo Benfica, após a estreia ante os açorianos. O treinador, Bruno Lage, deverá abdicar de um dos dois avançados, previsivelmente Franjo Ivanovic.

Mais atrás, permanecem dúvidas sobre Amar Dedic. O lateral-direito não foi visto nos 15 minutos de treino aberto à comunicação social, na segunda-feira, mas treinou com a equipa. Resta perceber, a cerca de hora e meia do jogo, se poderá ser opção ou se Tomás Araújo se mantém na equipa.

Ausências para este jogo, por lesão, são Alexander Bah, Manu Silva, Bruma e Nuno Félix, todos com lesões de longa duração, além do recente reforço, Dodi Lukebakio.

O Benfica-Qarabag pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.