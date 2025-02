Agora que são conhecidas as últimas oito equipas que fecham o leque de apurados para os oitavos de final da Liga dos Campeões, renovam-se as expetativas para o que resta jogar na competição.

O Benfica é a única equipa portuguesa ainda a disputar a «prova milionária», depois de ter levado de vencida o Mónaco na última eliminatória (4-3), e o supercomputador da Opta já atualizou as possibilidades das águias em vingar na competição.

Segundo as previsões, os encarnados são o segundo clube com menor probabilidade de chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões (22,8 por cento), ficando apenas à frente do Feyenoord, com 20 por cento de possibilidades.

O Benfica não passa dos 12,1 por cento de chances de alcançar as meias-finais e, se falarmos numa eventual ida à final, as possibilidades dos lisboetas são de apenas 3,4 por cento. Caso lá cheguem, as águias têm apenas 1,1 por cento de probabilidade de conquistar a «orelhuda».

𝐔𝐂𝐋 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝟏𝟔 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 🔮



Now that we know the contenders for the last 16 of the Champions League, who does the Opta supercomputer have as favourites for the competition?



... Hello Liverpool and Arsenal fans 👋 👀 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 20, 2025

No pódio dos principais favoritos a vencer a atual edição da Champions estão o Liverpool (20,2 por cento), o Arsenal (16,8 por cento) e o Barcelona (12,7% por cento). O campeão em título, Real Madrid, surge apenas no quinto lugar, com 10,5 por cento de hipóteses de voltar a levantar o troféu. No panorama geral, o supercomputador posiciona o Benfica como o 12.º favorito à conquista da competição.

De acordo com a Opta, empresa especializada na análise de dados, o supercomputador simulou as restantes fases a eliminar da Liga dos Campeões 10.000 vezes. É daí que surgem as probabilidades de cada clube em atingir uma determinada fase da competição, bem como a indicação do principal favorito a conquistar o torneio.

Para além do Benfica, continuam em prova Liverpool, Arsenal, Inter de Milão, Barcelona, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Lille, PSG, Real Madrid, Bayern Munique, PSV, Club Brugge, Borussia Dortmund e Feyenoord.