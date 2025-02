O Mónaco publicou esta segunda-feira a lista de convocados para a partida da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Benfica.

Na lista dos eleitos por Adi Hütter, o destaque vai para o regresso do defesa Wilfried Singo, que falhou o encontro da primeira mão por lesão.

No entanto, o técnico alemão está a contas com sete ausências no plantel monegasco. Vanderson e Zakaria estão suspensos por acumulação de cartões amarelo. Já Al-Musrati foi expulso no encontro da primeira mão e falha também o jogo contra as «águias».

Teze, Magassa, Golovin e Balogun estão todos lesionados e por isso indisponíveis para a partida desta terça-feira.

O Benfica leva uma vantagem de 1-0 nesta eliminatória depois do triunfo no Mónaco na semana passada. A segunda mão frente aos monegascos joga-se às 20h desta terça-feira com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

A convocatória do Mónaco para o encontro frente ao Benfica: