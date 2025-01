Tensão no túnel da Luz! Esta terça-feira, após a derrota tardia do Benfica frente ao Barcelona (5-4), gerou-se uma enorme confusão no corredor para os balneários, segundo avançou a imprensa espanhola, após o apito final em Lisboa.

Raphinha, ex-Sporting e V. Guimarães, foi um dos envolvidos e recebeu vários insultos de jogadores do Benfica, de acordo com a mesma fonte. A polícia teve de intervir e escoltar o jogador do Barcelona (e um delegado do clube) para evitar que a confusão se agravasse.

Aos microfones da Movistar +, Raphinha abordou a situação:

«Sou uma pessoa que respeita toda a gente, mas quando estava a sair do campo houve pessoas que me insultaram. Respondi aos insultos. Sei que não o devia fazer, mas respondi. Acabámos por nos exaltar. A equipa do Benfica também se exaltou um pouco. Podiam ter compreendido a situação, mas preferiram insultar-me. Sou uma pessoa que não leva nada para casa. O que me disserem, também vão ouvir. Foi algo que aconteceu, estávamos todos quentes, mas é normal que isto aconteça no futebol depois do final de um jogo como este», revelou.

Nenhum dos clubes se pronunciou oficialmente sobre os acontecimentos em questão até ao momento da publicação desta notícia.