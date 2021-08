O treinador do Benfica, Jorge Jesus, sublinhou esta terça-feira que a relação mais tensa com Rui Vitória, quando este era treinador do Benfica e Jesus do Sporting, já faz parte do passado e desejou os maiores êxitos ao atual técnico do Spartak, na Rússia.

«Já passaram seis anos, vão defrontar-se são duas equipas, não são dois treinadores. Respeito o Spartak, como um rival, e a sua equipa técnica, uma equipa técnica portuguesa que, como eu, também já andou fora do seu país e gostava que tivessem os maiores êxitos esportivos na Rússia, a partir dos dois jogos que vamos ter. A partir daí sim, que seja muito feliz», afirmou Jesus, em conferência de imprensa, em Moscovo, esta tarde, na antevisão à primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões (quarta-feira, 18 horas).

Questionado sobre qual dos dois, Jesus ou Vitória, teria uma carreira de maior sucesso, Jesus foi direto ao desejar que corra tudo pelo melhor ao compatriota.

«O Rui Vitória tem tido sucesso no clube onde eu tive, no Benfica, tem tido também fora de Portugal e espero, do fundo do meu coração, que tenha sucesso no Spartak e que seja campeão e que ganhe todas as competições que possa haver na Rússia», concluiu.

Na antevisão ao jogo, Rui Vitória disse que não era por estar no estrangeiro que as coisas se iam alterar e que agora não ia haver conversa entre si e Jesus.