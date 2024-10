Bruno Lage fez a antevisão ao jogo com o Atlético Madrid, para a segunda jornada da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz. O treinador dos encarnados referiu os três aspetos em que a equipa tem de exceder.

«Temos de provar, no relvado. Há três coisas fundamentais: ser uma equipa, ter a melhor versão de cada atleta e apresentar uma ambição enorme de vencer. Essas três coisas são fundamentais para amanhã», começou por dizer aos jornalistas, no Benfica Campus, no Seixal.

Questionado se o Atlético Madrid é o seu maior teste enquanto treinador desde que chegou ao Benfica, Bruno Lage desvalorizou, reconhecendo, no entanto, que o clube fez boas aquisições no mercado.

«Testes, têm sido todos. Não há margem de erro em nenhuma das competições em que estamos inseridos. Isso não impede reconhecer que o Atlético de Madrid é uma grande equipa, com um historial de 13 ou 14 anos com o mesmo treinador, com duas contratações na Premier League, jogadores como o Gallagher e Álvarez, o que revela o potencial do clube e da equipa. Para nós, aquilo que quero é que mantenham o sentido coletivo e a ambição de vencer», explicou.

E ainda foi confrontado com a série vitoriosa desde que chegou ao clube. Mais uma vez, Lage 'chutou para canto'.

«Para o grupo, seria algo de especial juntar mais uma vitória às quatro que fizemos, mas, para a dimensão do Benfica, continuava tudo na mesma, porque já teve mais conquistas. Temos de fazer esse crescimento de forma sustentada. O Estádio da Luz vai estar cheio para nos apoiar, o mais importante, amanhã, é entrarmos com a ambição de vencer. Isso nunca nos pode faltar», garantiu.

O Benfica joga com o Atlético de Madrid no Estádio da Luz, a partir das 20 horas, esta quarta-feira.