O Benfica defronta o Chelsea na noite desta terça-feira, em Stamford Bridge, em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. É um duelo que marca o regresso do treinador José Mourinho a Londres, para defrontar um dos clubes que já treinou em Inglaterra.

Para este jogo, é certa a titularidade de Dodi Lukebakio no Benfica: foi confirmada por Mourinho, na antevisão ao jogo, na segunda-feira. De resto, não são esperadas grandes alterações em relação à vitória por 2-1 ante o Gil Vicente, sendo sobretudo expectável o regresso de Enzo Barrenechea ao meio-campo, depois de ter cumprido jogo de suspensão na passada sexta-feira.

Devido a lesão, Alexander Bah, Manu Silva, Bruma e Nuno Félix são ausências no Benfica.

Do lado do Chelsea, o treinador Enzo Maresca deve fazer algumas alterações, após a derrota caseira por 3-1 ante o Brighton. Na antevisão ao jogo, Maresca deixou no ar dúvidas sobre Moisés Caicedo, João Pedro e Andrey Santos, mas é provável que pelo menos os primeiros dois sejam opção. Ausências são, devido a lesões, Levi Colwill (esta de longa duração) e Cole Palmer (duas a três semanas). Também Dário Essugo, Tosin Adarabioyo, Liam Delap e Wesley Fofana são baixas nos londrinos, também devido a lesões/problemas físicos.

O Chelsea-Benfica tem início agendado para as 20 horas desta terça-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.

