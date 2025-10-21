José Mourinho preparou uma surpresa para o Newcastle, ao colocar Tomás Araújo como o defesa a fechar no lado esquerdo, numa linha defensiva que conta ainda com Dedic, António Silva e o regressado Nicolás Otamendi.

Adivinha-se, com isto, que Tomás, Otamendi e António Silva farão um trio de centrais em missão defensiva, com Dedic a fechar à direita e Aursnes a recuar pela esquerda.a

A inclusão de Otamendi no onze inicial das Águias é uma das três alterações operadas pelo treinador português, que recupera Trubin para a baliza e Richard Ríos para o meio-campo. Do onze saltam Samuel Soares, Samuel Dahl e João Rêgo.

No lado dos Magpies, Eddie Howe deixa no banco Sandro Tonali e Joelinton, que estavam em dúvida, bem como Elanga.

ONZE DO NEWCASTLE: Nick Pope, Kieran Trippier, Sven Botman, Dan Burn, Malick Thiaw, Lewis Miley, Bruno Guimarães, Jacob Murphy, Jacob Ramsey, Nick Woltemade e Anthony Gordon.

ONZE DO BENFICA: Anatoliy Trubin, Amar Dedic, Nicolás Otamendi, António Silva, Tomás Araújo, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Heorhiy Sudakov, Fredrik Aursnes, Dodi Lukebakio e Vangelis Pavlidis.

O encontro, referente à terceira jornada da fase liga da Champions, arranca às 20h00, no St. James’ Park, e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.

