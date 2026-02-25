O Benfica luta, nesta noite, pela continuidade na Europa. Após uma semana marcada pelo alegado caso de racismo e Prestianni a Vincius, as equipas voltam encontrar-se esta noite (20h), depois do Real ter vencido a primeira mão.

As mudanças de um jogo para o outro começam logo no banco. José Mourinho, expulso na primeira mão, não poderá liderar a equipa. Será, portanto, o adjunto João Tralhão a substituir o treinador principal.

No que toca a jogadores, o destaque vai para Prestainni. O argentino foi suspenso pela UEFA dado os acontecimentos recentes. Ainda assim, o Benfica recorreu e levou na mesma o jogador para Madrid. Lukebákio deverá substituir o argentino.

Richard Ríos está a recuperar a forma e poderá também saltar para o onze, provocando mais alterações no meio-campo benfiquista.

Do outro lado, o Real Madrid conta com várias baixas. Huijsen, Militao, Bellingham e Ceballos estão afastados por lesão. Rodrygo é baixa, também por suspensão. Surge, ainda, a dúvida de Mbappé. O francês ressentiu uma lesão no joelho esquerdo e Arbeloa poderá não querer arriscar.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis.

O Real Madrid recebe o Benfica, esta quarta-feira (20h), para a segunda mão dos play-offs de acesos aos «oitavos» da Liga dos Campeões. Um jogo que pode acompanhar aqui AO MINUTO no site do Maisfutebol.