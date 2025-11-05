Richard Ríos, jogador do Benfica, na flash interview da Sport TV que se seguiu à derrota na Liga dos Campeões frente ao Bayer Leverkusen:

Sentimento no balneário

«O sentimento é um pouco de frustração. Fizemos as coisas boas que o treinador pediu, infelizmente naquele lance errámos e sofremos o golo. É difícil para nós, mas acho que o que podemos melhorar é “matar” o jogo. Tivemos oportunidades desde o início, mas não fizemos o golo. Eles chegaram lá uma vez e fizeram golo. Ficou mais difícil para nós, continuámos, mas infelizmente não conseguimos.»

Contas na Liga dos Campeões

«No futebol, tudo é possível. Vamos sair sempre para ganhar. Temos de nos preparar, pensar no próximo jogo e encarar todos os que vêm dessa forma. Tenho a certeza de que vamos conseguir a vitória e sair desta situação na Champions League.»