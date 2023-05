20 anos depois, Milan e Inter de Milão voltam a defrontar-se nas meias-finais da Liga dos Campeões, a maior prova de clubes da Europa.

Em 2002/03, os rossoneri chegaram às «meias» depois de eliminar o Ajax. Os nerazzurri deixaram para trás o Barcelona. Este ano, as vítimas foram Nápoles e Benfica, respetivamente.

Mas como foi há 20 anos? À italiana.

A primeira mão, com o Milan como visitado, terminou empatada, sem golos. No jogo decisivo, com o Inter a jogar em casa, novo empate, desta vez a um golo. Passou o Milan de Carlo Ancelotti, que viria a ser campeão europeu.

Curiosamente, duas figuras centrais do futebol português participaram nessa eliminatória: Rui Costa, presidente do Benfica, era o número 10 do Milan; Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, era o 7 do Inter. Ambos foram titulares nos dois encontros.