Tomás Araújo, defesa do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota (1-0) com o Real Madrid, a contar para a primeira mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões.

Real Madrid com outra face

«Foi um jogo muito difícil para nós. Coletivamente não criámos tanto como criámos no primeiro jogo. Sabíamos que ia ser muito mais difícil. Achávamos que eles vinham com uma mentalidade diferente e foi assim. Tivemos bem, tivemos os nossos momentos, mas não conseguimos ferir o adversário.»

Vinicius em destaque

«Com os jogadores que têm acabam por criar muito perigo. Esta noite o Vinícius faz um golo incrível. Tivemos algumas dificuldades. Principalmente as segundas bolas. As primeiras bolas nós ganhámos muitas vezes, porque eles não têm jogadores fortes nas primeiras voltas. Depois não conseguimos ferir mais no contra-ataque.»