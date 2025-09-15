Gurban Gurbanov, treinador do Qarabag, na antevisão ao jogo com o Benfica da primeira jornada da fase liga da Liga dos Campeões:

Momento especial para o Qarabag

«Gostaríamos de ter tido mais tempo de treino, mas achamos que estamos preparados para este jogo. É um momento muito especial, estamos há muitos anos a tentar entrar [na Liga dos Campeões]. Por três vezes batemos na trave e perdemos nos play-off. Agora, estamos na prova e vai ser uma grande alegria e uma grande responsabilidade para nós. É um momento para aproveitar. Vamos tentar fazer bons jogos e mostrar o que somos capazes».