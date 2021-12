Adeptos do Benfica e do Dínamo de Kiev nvolveu-se em desacatos junto ao metro do Alto dos Moinhos, nas imediações do Estádio da Luz, antes do jogo desta noite.

Nas imagens, é visível a enorme confusão e o arremesso de vários objetos, que obrigou à intervenção das autoridades policiais para dispersar os adeptos.



Fonte policial confirmou à CNN Portugal que foram detidos cerca de 50 adeptos ucranianos. Dos confrontos resultaram mais de uma dezena de feridos que foram, entretanto, assistidos no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

[artigo originalmente escrito às 22h40 e atualizado às 23h52]

Veja o vídeo: