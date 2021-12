Declarações de Roman Yaremchuk, na flash à Eleven Sports, após a vitória sobre o Dínamo de Kiev (2-0) que garantiu a passagem do Benfica aos oitavos de final da Liga dos Campeões:

[Primeiro golo na Champions] «É sempre um bom sentimento marcar, especialmente na Champions, mas o melhor é o resulto e passarmos à próxima fase».

[Jogar contra o clube onde foi formado] «Respeito o D. Kiev, desejo-lhes boa sorte, mas o importante foram os três pontos e avançar para a próxima fase».

[Jogo em Munique] «Só pensávamos no nosso jogo, no nosso resultado. Muito obrigado também aos adeptos pela boa atmosfera no estádio».

[Limite na Champions] «Agora será interessante, mas depois pensaremos nisso. O Benfica pensa sempre em vencer cada jogo».