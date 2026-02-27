O sorteio da Champions, realizado esta sexta-feira, ditou que o Sporting vai enfrentar a equipa sensação – Bodo/Glimt – nos «oitavos» da competição. Frode Thomassen, diretor-desportivo do clube norueguês, já reagiu ao sorteiro.

«Havia muitas equipas boas na bola, então isso foi muito bom. É divertido enfrentar uma equipa que nunca enfrentámos antes. Acho que foi um bom sorteio, então vai ser emocionante», começou por referir em declarações à TV 2 norueguesa.

Na temporada passada, o Bodo/Glimt chegou às «meias» da Liga Europa, tendo sido eliminado pelo campeão Tottenham. Pelo caminho enfrentou o FC Porto e o Sp. Braga.

Sobre enfrentar outra equipa portuguesa, Thomassen mostrou entusiasmo. «Só temos de aceitar o que vier da bola. Só restam boas equipas. Já enfrentámos o FC Porto e o Braga, mas nunca o Sporting. Acho que vai ser muito divertido», atirou.

Para chegar a esta fase, a formação norueguesa eliminou o Inter de Milão, vice-campeão da última edição da Champions. Teve também resultados marcantes, neste caminho, como a vitória ao Manchester City e ao Atlético Madrid.

Ainda assim, a equipa «sensação» acredita que o favoritismo está do lado do Sporting, mas mantem a esperança de chegar aos «quartos» da Champions.

«Provavelmente não somos os favoritos em nenhuma das partidas nesta fase. Mas podemos certamente dar o nosso melhor», concluiu.