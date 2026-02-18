O Bodo/Glimt voltou a surpreender na receção ao Inter na primeira mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões. Na sempre complicada Noruega, os italianos, que foram finalistas vencidos em 2025, saíram derrotados (3-1).

A equipa, que ocupa a segunda posição da Liga da Noruega, abriu as constas do jogo pelos pés de Sondre Fet. Numa bela jogada coletiva do Bodo, o médio de 29 anos atirou a contar na passagem do minuto 20.

Pouco depois surgiu a resposta do Inter. À meia hora de jogo, Esposito, jovem avançado de 20 anos, colocou tudo igual. O italiano, já dentro de área, aproveitou uma jogada de insistência e atirou rasteiro para o empate.

As equipas recolheram aos balneários com tudo empatado (1-1). No segundo tempo chegou o famoso «frio norueguês».

A equipa da casa voltou a estar na frente do marcador. Em apenas três minutos fizeram dois golos que deram segurança para o resto da partida. Jens Hauge, avançado ex-Milan, atirou um remate bastante potente com a canhota para o 2-1 (61m).

De seguida foi a vez de Kasper Hogh escrever o nome na lista dos marcadores. O avançado dinamarquês, que já tinha duas assistências, encostou para o terceiro dos noruegueses (64m).

Sem mais golos no encontro, o apito final ditou o triunfo (3-1) para o Bodo/Glimt, que visita agora Itália com vantagem na eliminatória.

A formação orientada por Knutsen continua a surpreender os «gigantes» europeus. Nos últimos três jogos para a Champions, recorde-se, o Bodo venceu fora o Atlético Madrid (2-1), bateu em casa o Manchester City (3-1) e empatou fora com o Dortmund (2-2).

O jogo da segunda mão está marcado para o dia 24 de fevereiro, terça-feira, em Milão (20h).