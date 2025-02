Niko Kovac, treinador do Borussia Dortmund, espera um jogo difícil, esta terça-feira, em Alvalade, frente ao Sporting, no pontapé de saída do play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

«O Sporting é o número um em Portugal, um país do futebol, e isso é muito difícil de conseguir, porque o Benfica e o FC Porto são adversários muito fortes. Temos de ter atenção à sua qualidade técnica, mas estamos preparados. Vai ser um jogo difícil, mas é só a primeira parte da eliminatória. Queremos ter um bom resultado para poder avançar na prova», disse o técnico croata.

Ao seu lado, Emre Can lembrou que defrontou o Sporting «há uns anos» e avisa para «um estádio barulhento e um jogo muito difícil». «Tem bons jogadores, um treinador e uma equipa diferente, o que vai resultar num jogo distinto» do de 2021, acrescentou.

O defesa do Borussia deixou ainda elogios a Viktor Gyokeres, «um avançado ótimo». «Não sei como o vamos parar. Preparo-me para cada adversário de forma igual e vamos dar tudo amanhã. Esperemos que não seja capaz de fazer tanto como até aqui».

O internacional sueco passou de forma discreta pelo futebol alemão, em 2019/2020, quando representou o St. Pauli, situação que foi comentada por Niko Kovac: «Ele teve uma evolução fantástica. Não dá para planear o futebol dessa maneira, porque há sempre surpresas positivas. Fico contente por ele ter feito esse percurso. Amanhã, vamos trabalhar em conjunto, porque será difícil só para um jogador defendê-lo. Vamos enfrentar este avançado top, mas ele não joga sozinho, precisa do apoio da equipa e há outros jogadores importantes», salientou o treinador.

Sporting e Borussia Dortmund defrontam-se, esta terça-feira (20:00), para a primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. O jogo terá acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.