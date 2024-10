Esta segunda-feira, na véspera do jogo entre o Real Madrid e o Dortmund, o mundo do futebol foi inundado com uma notícia do jornal Bild: os alemães não queriam treinar no Santiago Bernabéu com medo de espiões.

Segundo a mesma fonte, Nuri Sahin não queria experimentar o relvado do estádio do Real Madrid, algo que é habitualmente feito, pois alguém poderia descobrir as táticas do Dortmund para o jogo da quarta jornada da Liga dos Campeões.

Ora, na tarde desta segunda-feira, Carlo Ancelotti foi questionado sobre este tema e relembrou que pode assistir livremente a todos os jogos do coletivo alemão.

«O futebol mudou. Podemos saber tudo sobre a equipa rival e assistir a todos os jogos. Não há segredos. Tenho dados suficientes para avaliar a equipa rival», disse o técnico do Real Madrid.

Questionado sobre o facto do jogo ser uma reedição da final da Liga dos Campeões da temporada passada, Ancelotti garantiu que este Dortmund pode ter algumas mudanças, mas continua a ser um «adversário exigente».

«O Borussia Dortmund mudou o treinador e alguns jogadores, mas mantêm a mesma ideia de futebol, que funciona bem e tem qualidade coletiva. São uma equipa intensa, que joga bem e com qualidade individual e coletiva. É um adversário exigente e sabemos isso porque disputou recentemente a final contra nós», concluiu.