Dois golos e uma assistência, para Nicolo Tresoldi, no empate por três bolas diante do Barcelona, valeram ao avançado do Club Brugge Carlos Forbes a nomeação para jogador da semana, distinção relativa à quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Juntam-se ao internacional pelas seleções jovens de Portugal Phil Foden, que bisou na goleada por 4-1 do Manchester City ao Dortmund, Victor Osimhen, autor do hat-trick na vitória do Galatasaray diante do Ajax, e Mikel Merino, que assinou dois dos golos na goleada por 3-0 do Arsenal frente ao Slavia Praga.

