O Al Hilal arrancou com o pé direito a participação na Liga dos Campeões da Ásia, ao vencer por 2-1 o Al Duhail.

Num jogo em que os portugueses João Cancelo e Rúben Neves foram titulares, foram mesmo os visitantes a colocarem-se em vantagem no encontro, aos 37 minutos. Boulbina respondeu da melhor forma ao passe de Sabaly e fez o 1-0.

Este resultado manteve-se até ao intervalo e a resposta do Al Hilal surgiu poucos minutos depois do reatar do jogo. Darwin apareceu no coração da área e só teve de finalizar com sucesso um belo lance coletivo dos sauditas.

Dez minutos depois, Theo Hernández acabou com as dúvidas e deu os primeiros três pontos ao Al Hilal na Conferência Oeste da Champions da Ásia.

Já o Al Ahli de Paulo Sousa não foi além de um empate a um golo na receção ao Tractor. O primeiro golo surgiu aos 14 minutos e colocou a equipa do Irão em vantagem, sendo que este resultado se manteve até ao intervalo. No segundo tempo, Guilherme ainda conseguiu restabelecer a igualdade no marcador e as duas equipas levaram para casa um ponto cada.