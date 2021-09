O Benfica apurou-se esta quinta-feira para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino, ao eliminar o Twente.

Depois do empate a uma bola nos Países Baixos, as águias não quiseram deixar margem para dúvidas e golearam em casa por 4-0.

Cloé Lacasse foi o grande destaque da partida, ao apontar um hat-trick (43m, 50m e 72m). Rasyla fez o outro golo dos encarnados, aos 47 minutos. A assistência foi de quem? Cloé Lacasse, pois claro.

Esta será a segunda presença do Benfica na Champions feminina, depois de no ano passado ter caído aos pés do Chelsea nos 16 avos de final.