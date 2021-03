14 anos depois, o Barcelona foi eliminado nos oitavos de final da Liga dos Campeões: esta noite, os catalães caíram perante o Paris Saint-Germain.

Esta eliminação põe fim a um registo histórico dos culés na competição, o de clube com mais temporadas consecutivas a chegar pelo menos aos quartos de final da Prova Milionária. No total, foram 13 épocas sempre nos oito melhores da Europa, de acordo com os dados disponibilizados pelo jornalista espanhol Alexis, mais conhecido como MisterChip.

A última vez que Messi e companhia não tinham passado dos oitavos foi em 2007: na altura, caíram perante o Liverpool.