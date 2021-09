Ausentes da vitória frente ao Levante, Jordi Alba e Pedri participaram no treino do Barcelona desta manhã, a dois dias do encontro frente ao Benfica.

Ao que tudo indica, a dupla deverá estar apta para o jogo agendado para quarta-feira no Estádio da Luz, a contar para a Liga dos Campeões.

Sergi Roberto, ele que também falhou a partida com o Levante devido a uma gastroenterite, esteve igualmente na sessão comandada por Ronald Koeman.

O Benfica-Barcelona joga-se na quarta-feira, a partir das 20h00.