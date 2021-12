A UEFA já definiu as datas dos jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Segundo o Ajax, adversário do Benfica, o primeiro jogo da eliminatória disputa-se no dia 23 de fevereiro, quarta-feira, a partir das 20h00, no Estádio da Luz.

A segunda mão, disputada em Amsterdão, está agendada para o dia 15 de março, também às 20h00.

De resto, o Ajax informa ainda que não saberá se vai poder contar com público no jogo em casa, devido às medidas contra a pandemia de covid-19. Por isso, não haverá bilhetes à venda para já.