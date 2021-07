Benfica defronta Spartak de Vitória na 3.ª pré-eliminatória da Champions

O Spartak Moscovo, de Rui Vitória, é o adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira.

O técnico português, recentemente contratado pelo emblema moscovita, está assim de regresso ao Estádio da Luz, ele que orientou os encarnados de junho de 2015 a janeiro de 2019, com dois campeonatos nacionais conquistados.

Será a segunda vez que as duas equipas medem forças. A primeira foi na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2012/13. Na altura, também com Jorge Jesus como treinador, as águias perderam fora por 2-1, mas ganharam depois em casa por 2-0, com dois golos de Óscar Cardozo.

A primeira-mão disputa-se na Rússia, a 3 ou 4 de agosto, enquanto o segundo jogo da eliminatória está agendado para dia 10 de agosto, em Lisboa.