A noite de quarta-feira de Karim Benzema foi épica e histórica.

Épica porque foi ele o grande responsável pela reviravolta do Real Madrid frente ao Paris Saint-Germain, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ao apontar um hat-trick.

E histórica porque, passamos a redundância, fez história.

É que com esse hat-trick, o internacional francês tornou-se no jogador mais velho a marcar três golos num só jogo na Champions League.

Os dados são da Opta, que diz que Benzema bateu o registo que até agora pertencia a Olivier Giroud, também ele um avançado francês, atualmente ao serviço do Milan.

34 - At the age of 34 years and 80 days, Karim Benzema has become the oldest player to score a UEFA Champions League hat-trick, taking the mantle from Olivier Giroud. There were just 106 seconds between the Frenchman's second and third goals this evening. Goosebumps. pic.twitter.com/XPcdhIAuAi