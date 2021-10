A próxima paragem da caminhada do Sporting na Liga dos Campeões é na Turquia, frente ao Besiktas, e, se há algo que a história nos diz, é que os turcos têm um problema no que toca a receber os portugueses em casa.

Os números valem o que valem, mas em oito jogos, o Besiktas nunca conseguiu ganhar em casa a equipas lusas. A última vez que isso aconteceu foi na temporada passada, para a Liga Europa, quando o Rio Ave derrotou as águias negras nos penáltis, na Turquia.

O próprio Sporting também já empatou em solo turco ante o Besiktas, na temporada 2015/16 (1-1), e Sp. Braga e FC Porto já triunfaram no Vodafone Park em duas ocasiões – dragões também empataram uma vez, assim como o Benfica.

Viagens à Turquia também não costumam sorrir aos leões

Curiosamente, o Sporting já jogou na Turquia por quatro vezes e também nunca venceu. Além do empate já referido em casa do Besiktas, os leões perderam frente ao Istambul Basaksehir em 2019/20 (uma derrota por 4-1 que atirou o clube de Alvalade para fora da Liga Europa), e empataram em casa do Gençlerbirligi, em 2003 (1-1), e em casa do Kocaeslipor, 0-0, em 1993.

Outro dado menos animador para a equipa de Ruben Amorim é que o Sporting perdeu oito dos últimos nove jogos que realizou fora de portas na Liga dos Campeões e apenas venceu uma vez nos últimos 11 encontros nessa condição. Foi em 2017/18, frente ao Olympiakos.

Paulinho e Matheus Reis já têm a receita para marcar ao Besiktas

Individualmente, há dois nomes que sobressaem: Paulinho marcou duas vezes ao Besiktas ao serviço do Sp. Braga em 2019/20 – vitória em Portugal por 3-1 –, e Matheus Reis foi herói pelo Rio Ave em Istambul: marcou o penálti decisivo que permitiu aos vilacondenses seguirem em frente na Liga Europa na época passada, na altura para o play-off.

Os dados estão lançados para o jogo desta terça-feira, que tem início marcado para as 17h45 (pode seguir AO MINUTO aqui).